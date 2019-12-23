Петрозаводск, 23 декабря 2019, 16:47 — REGNUM Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии, госпитализирован с огнестрельным ранением. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Огнестрельное ранение было получено военнослужащим в результате неосторожного обращения с оружием. По предварительным данным, солдат срочной службы получил ранение в челюсть.
Военнослужащий был доставлен в госпиталь, ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
В настоящее время комиссия Западного военного округа совместно с представителями правоохранительных органов проводит проверку по факту ранения военнослужащего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании полицией в Волгограде военнослужащего, разыскиваемого в Азербайджане за превышение должностных полномочий и вымогательство.
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