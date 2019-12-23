Обнинск, Калужская область, , 16:43 — REGNUM В Обнинске Калужской области задержан 26-летний школьный учитель физкультуры, который подозревается в распространении наркотиков, сообщает 23 декабря корреспондент ИА REGNUM по информации правоохранительных органов города.

В Обнинске школьного учителя поймали на наркоторговле Admobninsk.ru

По словам заместителя начальника ОМВД по г. Обнинску Тимура Нурбагандова, задержанный педагог распространением наркотиков непосредственно на территории школы не занимался. Глава администрации Обнинска Владислав Шапша поручил начальнику управления общего образования города провести встречу с директорами школ и напомнить об их личной ответственности в работе с учителями.

Ранее в Калуге была задержана 31-летняя работник детского дошкольного учреждения за попытку торговли героином в составе организованной преступной группы. Свою деятельность женщина планировала осуществлять на территории областного центра. Действуя из корыстных побуждений, она получила оптовую партию наркотиков, которое впоследствии должна была сбыть «клиентам» посредством тайников-закладок.

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