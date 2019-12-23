Чебоксары, , 16:40 — REGNUM В Шумерлинском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, которого обвиняют в хулиганстве с использованием оружия. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Следствие полагает, что в ночь с 3 на 4 октября 2019 года обвиняемый приехал в одну из деревень Шумерлинского района и начал стрелять из охотничьего ружья по окнам жилых домов двух ранее знакомых сельчан.

По данным правоохранителей, в момент совершения преступления обвиняемый был пьян. В ходе разбирательств были изъяты оружие и патроны, мужчина заключён под стражу.

Сельчанину предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия»). Органами внутренних дел решается вопрос о привлечении к ответственности за незаконное хранение гражданского огнестрельного оружия.

В следственном управлении отмечают, что в 2017 году обвиняемый освободился из колонии строгого режима, где отбывал наказание за убийство. В связи с тем, что мужчина находился под административным надзором, в органы внутренних дел внесено представление о необходимости повышения эффективности мер по предупреждению рецидивной преступности.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в чувашском Новочебоксарске перед судом предстал местный житель, которого обвиняли в стрельбе по маршрутке и патрульной машине дорожно-патрульной службы. Городской суд признал злоумышленника виновным в хулиганстве, назначив полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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