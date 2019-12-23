Ростов-на-Дону, , 16:40 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор двум подозреваемых в подготовке теракта в Пятигорске в 2010 году. Оба подсудимых признаны виновными в участии в банде, совершении теракта, покушении на совершение террористического акта, а также в незаконном изготовлении взрывного устройства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 23 декабря.

«Подсудимые признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок Русманбету М. 17 лет в исправительной колонии строгого режима, Ринату С. — 15 лет в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в суде.

Согласно материалам уголовного дела, подсудимые вступили в банду в апреле 2010 года. Один из них приобретал компоненты для создания взрывчатки, другой — подбирал места для совершения терактов. В августе 2010 года из приобретённых подсудимыми компонентов было изготовлено взрывное устройство для совершения теракта в Пятигорске Ставропольского края. В действие самодельная бомба была приведена 17 августа 2010 года. В результате взрыва пострадало около 46 человека, были повреждены здания и сооружения.

Планируемый 30 сентября 2010 года теракт в Ставрополе совершить злоумышленникам не удалось по техническим причинам.

Читайте ранее в этом сюжете: Двое организаторов теракта в Пятигорске предстанут перед судом