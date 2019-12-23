Париж, , 16:22 — REGNUM Протестующие во Франции встретились перед штаб-квартирой госструктуры, управляющей общественным транспортом Парижа и его пригородов (RATP), передает BFM TV.

В кулуарах протеста бастующие зажгли дымовые шашки в коридорах станции метро Лионский вокзал. Случившееся привело к тому, что эскалаторы были остановлены, а доступ к линии 1 метро закрыт.

Известно, что следующий день национальной мобилизации против пенсионной реформы намечен на 9 января.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизация железнодорожников во Франции против пенсионной реформы снизилась до 9,2%.

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