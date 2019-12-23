Джакарта, , 15:58 — REGNUM В Индонезии на золотодобывающей шахте погибли люди. По данным агентства Xinhua, инцидент произошёл в прошедшие выходные в провинции Джамби на западе страны.

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Известно, что в шахте, которая работала нелегально, произошло обрушение горных пород. Спасательная операция была начата сразу вскоре после инцидент.

Как сообщил глава поисково-спасательного управления Ибну Харрис Аль-Хусейн, всего из-под завалов были извлечены тела четырёх погибших шахтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря по меньшей мере шесть человек погибли в результате обрушения рудника по добыче золота в Нигерии. Инцидент произошел в штате Плато. Шахта также работала незаконно.

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