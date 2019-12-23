Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:16 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) отравились три сотрудника почты, после чего у них обнаружили ожоги глаз. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как сообщили изданию в государственной инспекции труда по региону, при обработке почты в операционном зале оператор связи почувствовала резь в глазах. Позже аналогичные симптомы ощутили ещё два сотрудника почты. Все трое обратились за медицинской помощью.

У пострадавших диагностировали химические ожоги конъюнктивы и роговицы глаза. Данные повреждения относятся к категории лёгких.

После происшествия отделение связи на Окунева, 9, где и произошёл инцидент, было закрыто. Два дня оно проработало в ограниченном режиме. Сейчас отделение функционирует в штатном режиме.

Почта России инициировало служебное расследование несчастного случая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Москвы в Магадано пытались посылкой отправить автомат Калашникова. Информация об отправителях и получателях была передана полиции, сама посылка задержана.

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