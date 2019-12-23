Ростов-на-Дону, , 15:58 — REGNUM Житель Волгодонска Ростовской области задержан в отделении почтовой связи при получении посылки с наркотиков из Нидерландов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 23 декабря.

Покупку житель Волгодонска совершил в интернет-магазине. Известно, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за употребление наркотических средств и психотропных веществ.

«В международном почтовом отправлении, следовавшем на его имя из Нидерландов, находилось наркотическое средство — героин, которое было приобретено на зарубежном интернет-сайте для личного потребления», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в значительном размере».