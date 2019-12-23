Майкоп, , 15:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Адыгею.

Планируется, что российский лидер посетит аграрное предприятие «Зелёный дом» и ознакомится с его работой.

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Кроме того, в Адыгее глава государства проведёт встречу с представителями общественности, с которыми планирует обсудить вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин перед церемонией открытия железнодорожного движения по крымскому мосту проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги, а также пообщался со строителями-мостовиками.

Также глава государства ознакомился с информацией о развитии транспортной инфраструктуры Юга России, в частности Крымской железной дороги.