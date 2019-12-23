Батуми, Грузия, , 15:49 — REGNUM В результате автомобильной аварии на трассе между Аджарией и Гурией 23 декабря погибли четыре человека, и один получил ранения. Об этом сообщает аджарское интернет-издание «Батумелеби» со ссылкой на данные службы скорой помощи.

По данным журналистов, ДТП произошло на трассе Кобулети-Озургети. Столкнулись грузовой и легковой автомобили. Отмечается, что сила удара была настолько большой, что спасателям пришлось применять спецсредства для того, чтобы вытащить людей из машины. Среди погибших 10-летний ребенок.

Как сообщили в МВД, в связи с аварией возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или технического обслуживания, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек».