Астрахань, , 15:38 — REGNUM Мужчину, который пытался незаконно покинуть Россию, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области, сообщили 23 декабря в пресс-службе ведомства.

Нелегала пограничники обнаружили в пункте пропуска «Караузек» при осмотре фуры, следовавшей из Новороссийска в Актау. Мужчина спрятался на верхней полке кабины транспортного средства — уроженец Дагестана рассчитывал незаконно покинуть пределы России

При проверке выяснилось, что ранее этот молодой человек уже дважды пытался выехать в Казахстан легально, однако его выезд за границу был ограничен судебными приставами.

«За нарушение режима государственной границы российский гражданин привлечен к административной ответственности», — уточнили в СК.