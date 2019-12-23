Москва, , 15:32 — REGNUM Скандально известный авторитетный банкир Герман Горбунцов стал фигурантом резонансного уголовного дела. Речь идёт о хищении более полумиллиарда рублей у наследников основателя торговой компании «Партия» Александра Минеева. 19 января 2019 года Басманный районный суд Москвы вынес решение о заочном аресте скрывающегося в Лондоне бывшего банкира Германа Горбунцова. Решение вынесено на основании ходатайства СКР. Горбунцов обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ.

Создатель сети магазинов «Партия» Александр Минеев стал жертвой покушения пять лет назад. В январе 2014 года в подмосковном Королёве его автомобиль среди бела дня был обстрелян из автоматического оружия. В теле миллиардера насчитали семь пуль.

Выяснилось, что незадолго до этого его активы стали объектом рейдерского захвата. Тогда впервые всплыло имя Германа Горбунцова — респектабельного банкира, тогдашнего владельца Инкредбанка и хоккейного клуба «Спартак».

Почему же российское следствие, несмотря на очевидную причастность Горбунцова к этому деянию, целую пятилетку «не замечало» оставленного им кровавого следа? Более того, Горбунцову сходили с рук и не менее лихие эпизоды.

В июне 2006 года ЦБ отозвал лицензию у «ВИП-банка». Это заведение было флагманом финансовой прачечной империи, которую Горбунцов создал со своим партнёром Алексеем Френкелем. Спустя всего лишь два месяца был убит первый заместитель председателя ЦБ Андрей Козлов. Покойный имел неосторожность инициировать санацию «ВИП-банка». Френкель как организатор убийства был приговорён к 19 годам лишения свободы. Доказать причастность Германа Горбунцова к этому резонансному преступлению не удалось.

Оборотистый махинатор быстро смекнул, что статус свидетеля в любых делах обеспечит ему защиту правоохранительных органов. Логика процесса: этот «ценный свидетель» всегда под рукой, чтобы быстро закрыть дело и отчитаться, не утруждая себя нудной рутинной кропотливой работой. За Горбунцовым закрепляется репутация «серийного свидетеля». Что взамен?

Горбунцов беспрепятственно выводит «нажитое непосильным трудом» за границу и приобретает контрольный пакет молдавского Универсалбанка вместе с молдавским гражданством. С этого момента в деловых кругах Молдавия воспринимается не иначе как рай международного обнала под термином «ландромат» (автоматическая прачечная самообслуживания). После скандального разоблачения созданной Горбунцовым схемы обналичивания и благополучно пережитого им покушения, чёрный банкир бежит в Великобританию.

В Лондоне талант Горбунцова как «серийного свидетеля» обретает новые грани — политические. Под диктовку британских спецслужб он охотно делится свидетельскими откровениями о «преступлениях кровавого российского режима».

Но для начала Горбунцов вдруг меняет свидетельские показания о заказчике покушения на себя. Им становится вместо обманутого им подельника по отмыванию денег всемогущего молдавского олигарха-политика Владимира Плахотнюка — оппозиционный молдавский политический деятель Ренато Усатый. Свидетельский гешефт по отмыванию репутации Плахотнюка сработал. С Горбунцова в Молдавии сняли все обвинения и закрыли 6 уголовных дел за несколько часов.

В Британии политический «ландромат» Горбунцова начал приносить дивиденды. Теперь объектами его «разоблачений» становятся видные фигуры российского руководства. Наконец-то любители обвинять Россию во всех смертных грехах по принципу «хайли лайкли» (наиболее вероятно) получили надёжного поставщика «неопровержимых» аргументов. В частности о том, что за резонансными убийствами оппозиционного политика Бориса Немцова и депутат ГД Руслана Ямадаева стояли «люди Кремля» (!). Отмывать грязную информацию до фальшивого политического блеска в лондонском политическом ландромате для Горбунцова оказалось гешефтнее, нежели проделывать ту же процедуру с деньгами. Безопаснее ли?

До сих пор статус непотопляемого Горбунцову обеспечивала его готовность давать «удобные» показания, которые позволяли отечественным следственным органам быстро закрывать дела. Но Герман Горбунцов не учёл одного важного обстоятельства. При переходе черты, отделяющей криминал от международной политики, иммунитет «серийного свидетеля» для уголовника мог дать сбой. Теперь непотопляемый «криминальный титан» — международный аферист Горбунцов может разделить судьбу «Титаника». Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах») против группы лиц, которая завладела имуществом убитого в 2014 году основателя фирмы «Партия» Александра Минеева. Герман Горбунцов возглавил список обвиняемых. В ближайшее время будет объявлен в международный розыск. Нынешние политические заказчики Горбунцова за рубежом вряд ли смогут списать решение Басманного суда о его заочном аресте на попытку Кремля дискредитировать «важного свидетеля».

В обвинительном заключении, в частности, указывается, что члены преступной группы в результате «умышленных, взаимосвязанных и противоправных действий, заранее спланированных и последовательно осуществлённых в период с июля 2014 года по декабрь 2016 года, путём обмана приобрели право на чужое имущество». Согласно заключению, этим они нанесли ущерб наследникам Александра Минеева имущественный ущерб в размере более полумиллиарда рублей.

Можно сколь угодно пытаться в очередной раз изобразить из Горбунцова «жертву кровавого режима», но, похоже, его карьере «серийного политического свидетеля» приходит конец. Он оказался банальным махровым уголовником, который годами умудрялся манипулировать российскими следственным органами и британскими спецслужбами. Криминальная токсичность этой фигуры заведомо обесценивает её значимость как во внутрироссийских, так и в международных политических играх.

Неминуемо будут пересмотренные многие дела, где Гера инициативно был свидетелем. Теперь понятна цена таким вот «показаниям». Скорее всего и там его статус поменяется.