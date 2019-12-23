Томск, , 15:10 — REGNUM В Томске днём 23 декабря произошёл пожар в пятиэтажном доме секционного типа на улице Алтайской.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службу ГУ МЧС России по Томской области, в комнате на третьем этаже обгорели вещи на площади 10 кв. м.

Погибли два человека: мужчина 1976 года рождения и женщина, чей возраст уточняется.

Из дома самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек, 12 человек вывели пожарные.

В тушении возгорания принимали участие 29 человек и семь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Приангарья стали чаще гибнуть в огне.