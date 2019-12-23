Киров, 23 декабря 2019, 15:09 — REGNUM В Кировской области проводится проверка в связи с инцидентом в аэропорту. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.
Отмечается, что ведомством организована доследственная проверка по факту выката самолета за пределы взлётно-посадочной полосы при рулении после приземления. Инцидент произошёл сегодня, 23 декабря, в аэропорту «Победилово» в Кирове.
Отмечается, что на борту самолёта находились 112 пассажиров и пятеро членов экипажа, пострадавших нет. Приволжское следственное управление на транспорте выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прошла неофициальная информация о том, что за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) выкатился «Боинг», на борту которого находилось более 100 пассажиров. В авиакомпании «Победа» отмечали, что командир самолёта «для предотвращения выкатывания успешно принял все необходимые меры».
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