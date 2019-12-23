Киров, , 15:09 — REGNUM В Кировской области проводится проверка в связи с инцидентом в аэропорту. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте СКР.

Отмечается, что ведомством организована доследственная проверка по факту выката самолета за пределы взлётно-посадочной полосы при рулении после приземления. Инцидент произошёл сегодня, 23 декабря, в аэропорту «Победилово» в Кирове.

«По предварительным данным, в 09:43 после приземления самолета Boeing-737 авиакомпании «Победа» (рейс № DR-277 Москва-Внуково — Киров) воздушное судно при рулении выкатилось передней стойкой шасси за пределы полосы», — говорится, в частности, в сообщении ведомства.

Отмечается, что на борту самолёта находились 112 пассажиров и пятеро членов экипажа, пострадавших нет. Приволжское следственное управление на транспорте выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прошла неофициальная информация о том, что за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) выкатился «Боинг», на борту которого находилось более 100 пассажиров. В авиакомпании «Победа» отмечали, что командир самолёта «для предотвращения выкатывания успешно принял все необходимые меры».

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