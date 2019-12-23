Москва, , 15:02 — REGNUM Замоскворецкий суд Москвы 24 декабря огласит приговор Дмитрию Бученкову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года, сообщает РАПСИ.

Оглашение приговора состоится 24 декабря в Замоскворецком суде города Москвы в 9:00.

Прокуратура требует для Бученкова 8 лет колонии общего режима. Напомним, фигурант сбежал из-под домашнего ареста в 2017 году и сейчас скрывается в Европейском союзе. Его объявили в международный розыск. Заседания, остановленные в связи с его побегом, были возобновлены в ноябре.

Бученкову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках») и частью 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»).

Согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в 2012 году переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны.