Подольск, Московская область, , 15:19 — REGNUM В Арбитражный суд Москвы направили исковое заявление против ООО «Строймонтажресурс». Минэкологии Подмосковья намерено взыскать ущерб за причинение вреда окружающей среде от незаконной свалки, которую устроили в Подольске, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минэкологии, ответчик должен был заниматься восстановлением земель в д. Макарово, но обнаружилось, что на участке размещают грунты неизвестного происхождения и строительные отходы. Лабораторный анализ показал, что на земельном участке размещают отходы IV класса опасности.

Компанию «Строймонтажресурс» оштрафовали на 150 тыс. рублей. Также был рассчитан ущерб от свалки на сумму 4,8 млн рублей. После отказа подрядчика выплатить указанную сумму дело передали в суд.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Егорьевске и Дмитровском городском округе до конца 2019 года закроют все мусорные полигоны.

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