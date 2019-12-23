Воронеж, , 14:51 — REGNUM В Воронежской области по обвинению в получении взятки перед судом предстанет начальник экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 23 декабря. Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки и на основании материалов УФСБ России по Воронежской области.

По версии следствия, в 2019 году к сотруднику ГИБДД обратился его знакомый с просьбой поставить положительную оценку его подруге при сдаче теоретического экзамена на водительское удостоверение категории «В» без фактической проверки знаний, предложив за это 35 тыс. рублей. Позже сотрудник полиции принял у женщины экзамен, перед этим сообщив ей правильные ответы. Позже, в октябре 2019 года, он также принял экзамен у другого претендента на получение прав, получив такую же сумму в качестве взятки. После чего был задержан правоохранителями.

Обвиняемый дал признательные показания. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Воронежской области суд вынес приговор в отношении инспектора ГИБДД — за взятки ему назначили штраф в 90 тыс.

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