Чапаевск, Самарская область, , 14:38 — REGNUM Мужчину в Самарской области обвиняют в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка задержали 37-летнего местного жителя, которого обвиняют в том, что он пытался сбыть более 59 грамм героина и карфентанила.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

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