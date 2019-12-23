Онега, Архангельская область, , 14:35 — REGNUM 58-летняя жительница Онеги погибла от побоев, которые ей нанесли собственные дети. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По версии следствия, женщина испытывала трудности с передвижением, и именно это стало поводом для конфликта с сыновьями. После совместного потребления спиртных напитков братья жестоко избили мать.

«На почве личной неприязни, вызванной беспомощностью потерпевшей и отсутствием возможности помогать им по дому, подозреваемые нанесли ей удары руками, ногами и поленьями, после чего легли спать. На следующий день обнаружили, что мать не подает признаки жизни, и позвонили в скорую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате тупой сочетанной травмы груди.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе допроса один из подозреваемых признал свою вину и дал показания, изобличающие себя и брата. Он объяснил их поведение алкогольным опьянением. Второй подследственный свою вину не признал. Суд принял решение заключить подозреваемых под стражу.