Москва, , 14:27 — REGNUM Сегодня, 23 декабря, в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела. Об этом со сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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По данным собеседника, с обысками следователи нагрянули как в структуры центрального аппарата ФТС, так и в региональные подразделения. Официальных подтверждений и комментариев от представителей СКР и ФТС пока нет поступало.

Добавим, что также не уточняется, в рамках какого уголовного дела проводят процессуальные действия. Как сообщало ИА REGNUM, три года назад (в 2016 году) СКР также проводил обыски в Федеральной таможенной службе, в том числе в кабинете тогдашнего главы службы Андрея Бельяникова и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова. Кроме того, обыск прошёл по месту жительства Бельяникова, в роскошном особняке которого было обнаружено почти 10 млн рублей, а также 400 тысяч долларов и 300 тысяч евро. Также была найдена обширная коллекция ручек и старинных картин.

Следственные действия проводились в рамках уголовного дела бизнесмена Дмитрия Михальченко, возбуждённого по факту контрабанды алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей.

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