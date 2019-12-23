Красноярск, , 14:25 — REGNUM В Красноярске к уголовной ответственности привлечён гражданин Киргизии, скрывавшийся от органов следствия восемь лет. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ было возбуждено в 2011 году, после того, как рядом с одним из кафе в Ленинском районе Красноярска нашли тело 47-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Было установлено, что к преступлению причастен 23-летний гражданин Киргизии. Он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск.

В декабре 2019 года мужчину задержали в Санкт-Петербурге и этапировали в Красноярск, где ему предъявили обвинение.

По версии следствия, ночью 5 ноября 2011 года женщина в кафе познакомилась с подозреваемым. Через какое-то время они вдвоём вышли на улицу и решили прогуляться. Они поссорились, мужчина несколько раз ударил красноярку кирпичом и скрылся. Женщина умерла.

Обвиняемый заключён под стражу, расследование продолжается.

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