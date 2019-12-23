Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Уголовное дело возбудили сотрудники министерства внутренних дел Грузии по факту избиения ученика 11 класса тбилисской школы № 77. Об этом 23 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, случай произошёл несколько дней назад. Об инциденте в полицию сообщил школьный пристав. Сообщается, что дело возбуждено по статье 126 Уголовного кодекса Грузии «Насилие».

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии в середине декабря широкий общественный резонанс вызвала новость о гибели 15-летнего школьника, который после допросов в полиции решил уйти из жизни. В разных городах протестующие стали выходить на массовые уличные акции и обвинять систему МВД в целом.

Читайте ранее в этом сюжете: Акцию протеста провели активисты на мосту в Кутаиси