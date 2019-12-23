Москва, , 14:28 — REGNUM Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по московскому району Чертаново Северное задержали 16-летнего жителя Подмосковья по подозрению в угоне каршерингового автомобиля. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ранее представитель каршеринговой компании обратился в территориальный отдел полиции с заявлением об угоне автомобиля. По словам заявителя, неизвестный угнал автомобиль компании, который был припаркован на Чертановской улице. В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Сумском проезде. Им оказался 16-летний житель Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.