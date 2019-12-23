Санкт-Петербург, , 14:21 — REGNUM Спасателям в Петербурге удалось извлечь из Невы дрейфующий автомобиль-бетоносмеситель, который упал в реку после ДТП ранним утром в понедельник, 23 декабря. Судьба водителя до сих пор остается неизвестной.

Как сообщает телеканал «78», грузовик дрейфовал в Неве, пока около дома 98 по Малоохтинскому проспекту его не подцепили лебедкой спасатели. К 14 часам дня операция по его извлечению из воды была завершена. В кабине водителя не обнаружено, его поисками сейчас занимаются.

Напомним, около пяти утра 23 декабря у дома 16 по Октябрьской набережной произошло ДТП. Водитель бетономешалки попытался опередить легковое авто, несмотря на плохую видимость из-за дождя превысил скорость. Водитель не заметил и не успел вовремя среагировать, что у дома 16 сужение дороги. В результате автомобиль столкнулся с углом здания XIX века, затем зацепил движущийся автомобиль таксим, после чего бетомешалка съехала в Неву и поплыла в сторону моста А. Невского