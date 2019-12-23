Ростов-на-Дону, , 14:19 — REGNUM Ростовские следователи выясняют причину гибели помощника капитана на судоремонтном заводе «Моряк». Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 23 декабря.

По имеющимся данным, 39-летний мужчина, который должен был находиться на посту охраны теплохода «Болградская», утром 22 декабря пропал. Водолазы обнаружили тело помощника капитана в воде между причальной стенкой и правым бортом судна.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи опросили очевидцев, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза.