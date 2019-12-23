Кировск, Мурманская область, , 14:08 — REGNUM На оной из улиц Кировска во время уборки снега трактор переехал 80-летнюю женщину, пишет «Вечерний Мурманск».

«Погрузчик свою жертву переехал дважды. Медики с тяжёлыми травмами доставили пожилую женщину в больницу. В Реанимации старушку ввели в состояние искусственной комы. У пострадавшей были диагностированы перелом двадцать ребер, а также ушибы сердца и легкого», — пишет издание.

Напомним, в ноябре аналогичный случай произошел в Сургуте — при уборке снега трактор наехал на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.