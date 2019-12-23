Уфа, , 14:08 — REGNUM Несчастный случай, в результате которого погиб 41-летний работник стерлитамакского АО «Красный пролетарий», расследован Гострудинспецией Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекцией труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, причин несчастного случая несколько. Одной из причин называется неудовлетворительная организация работ, поскольку в то время, когда произошёл хлопок, работник шёл вдоль испытуемого рукава без защитной каски.

Кроме этого, работник сам нарушил трудовую дисциплину. В крови у него был найден этиловый спирт в количестве 1,24 промилле. Третьей причиной этого несчастного случая называется производственный брак рукава.

Сообщается, что в отношении лиц, которые допустили нарушения требований охраны труда, возбудили административное производство по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме этого, материалы данного расследования переданы в следственные органы.

Напомним, что 11 ноября во время гидравлических испытаний гибкого рукава трубопровода в здании механического цеха АО «Красный пролетарий» произошел его разрыв. В результате находившийся неподалеку работник предприятия получил черепно-мозговую травму. От полученных травм рабочий скончался.

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