Белгород, , 14:07 — REGNUM Норовирусная инфекция стала причиной вспышки заболевания детей в школе №1 посёлка Волоконовка Белгородской области. Такое заявление сделали 23 декабря в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным специалистов, за медицинской помощью обратилось 17 учащихся школы. Состояние детей лёгкой степени тяжести, госпитализировано с диагнозом «Острая кишечная инфекция» три человека, 14 заболевших находятся на амбулаторном лечении. Кроме того, в результате подворных обходов медики выявили одного ребёнка с признаками острой кишечной инфекции и пятерых без явных клинических проявлений ОКИ, родители которых указали на наличие жалоб в анамнезе.

При лабораторных исследованиях нативного материала от заболевших детей, сотрудников пищеблока и педагогов была обнаружена РНК норовируса 2 генотипа.

«Учитывая одномоментность и однотипность клинических проявлений, короткий инкубационный период, выделение от больных и персонала пищеблока РНК норовируса 2 генотипа, имела место вспышка норовирусной инфекции. По предварительным данным, групповая заболеваемость обусловлена заносом инфекции вирусоносителем с последующим распространением вследствие реализации пищевого (через готовые блюда) и контактно-бытового путей передачи», — отметили в Роспотребнадзоре.

С 20 декабря 2019 года занятия в школе приостановлены. Расследование произошедшего продолжается.

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