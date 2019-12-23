Нижневартовск, Югра, , 13:58 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) мужчина заявил о минировании городского газопровода. Об этом сообщает ИА «СИА-Пресс» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. .

По сообщению инсайдера, в ночь с 21 на 22 декабря в экстренную службу обратился 54-летний мужчина с сообщением о минировании. Личность звонившего была установлена сразу, так как мужчина был ранее судим за аналогичное преступление.

Сейчас он находится с диагнозом «шизофрения» на принудительном лечении. Поэтому очередное уголовное дело не возбуждалось.