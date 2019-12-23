Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:38 — REGNUM Полиция Танзании произвела арест правозащитника в коммерческой столице страны, Дар-эс-Саламе, спустя несколько часов после того, как представители правозащитной организации, в которой он работает, выступили с заявлением, что он был похищен на улице неизвестными в штатском. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение полиции.

Полиция арестовала активиста Тито Маготи с тремя другими неизвестными по «различным обвинениям», сообщил журналистам начальник полиции Дар-эс-Салама Лазаро Мамбосаса. Он не сообщил дальнейших подробностей, отмечают репортеры.

«Мы получили печальную новость о том, что наш сотрудник из государственного образовательного отдела Тито Маготи был похищен людьми в штатском в районе Мвенге в Дар-эс-Саламе», — сообщили в правозащитном центре в Дар-эс-Саламе в «Твиттере» в пятницу, 20 декабря.

Группа, в которой работает Маготи, является активным сторонником защиты прав человека в Танзании.

По словам журналистов, с тех пор как президент Танзании Джон Магуфули вступил в должность в конце 2015 года, в стране был усилен контроль над СМИ и группами гражданского общества, были закрыты газеты и веб-сайты, арестованы лидеры оппозиции и ограничены политические митинги.