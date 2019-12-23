Эр-Рияд, , 13:28 — REGNUM Суд в Саудовской Аравии приговорил к смертной казни пятерых человек, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 23 декабря Bloomberg со ссылкой на генерального прокурора страны.

Еще троих человек суд приговорил к тюремному заключению на срок 24 года, всего перед судом предстали 11 обвиняемых.

Как сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги, который критиковал политику наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана, пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

Власти Турции заявили о наличии у них аудио‑ и видеозаписей, которые подтверждают, что Хашогги пытали, а затем убили прямо в здании дипмиссии сотрудники саудовской разведки.

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