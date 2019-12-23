Кемерово, , 13:25 — REGNUM В столице Кузбасса Кемерово в розыск объявлен водитель автомобиля ВАЗ-2112, который совершил наезд на трех человек на автобусной остановке и скрылся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области, ДТП произошло днём, около 15:20 часов.

Трое пострадавших, в числе которых 14-летний подросток, стояли в этот момент на остановке общественного транспорта. Все они доставлены в больницу.

На месте происшествия остался бампер машины с государственным номером. Благодаря этому инспекторы уже установили владельца Лады и выясняют, кто находился за рулём автомобиля. Полицейские просят всех, кто владеет информацией, позвонить в МВД.

«Задержание виновника аварии и привлечение его к ответственности — вопрос времени, поэтому полицейские рекомендуют ему в кратчайшее время самому обратиться в ближайший отдел полиции для разбирательства», — отметили в ведомстве.

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