Иркутск, , 13:15 — REGNUM Тревожную статистику обнародовали сегодня, 23 декабря иркутские спасатели: только за прошедшие выходные дни на территории Приангарья произошло 36 пожаров. Не обошлось без трагедий.

Как сообщает областное ГУ МЧС РФ, так, в городе Тайшете на разных пожарах при различных обстоятельствах погибли мужчина без определенного места жительства в бытовом вагончике и 92-летняя женщина в летней кухне. В обоих случаях стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ещё одно ЧП случилось утром 22 декабря в садоводстве «Романтика» Зиминского района. В ходе ликвидации последствий пожара в доме был обнаружен погибший 33-летний мужчина. Очаг находился в районе кровати, где спал человек, рядом с печью.

Также трагедия произошла сегодня утром, 23 декабря, в Нижнеудинске. Возгорание, произошедшее в одноэтажном деревянном многоквартирном доме, привело гибели 63-летней хозяйки квартиры. Очаг пожара находился на полу рядом с диваном.