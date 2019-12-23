Турочакский район, Алтай, , 13:11 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай огласили приговор 22-летнему жителю Горно-Алтайска, которого обвиняли в половых преступлениях против несовершеннолетних. Подробности ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В суде было установлено, что осенью 2015 года в селе Турочак он изнасиловал 13-летнюю девочку. Насильнику в тот момент было 18 лет. Позже он дважды совершил с ней уже добровольные половые сношения, при этом зная, что девочка не достигла 14-летнего возраста.

Переехав жить в столицу республики, молодой человек продолжил свою незаконную «практику». 12 марта 2019 года он совершил «иные действия сексуального характера» в отношении пятилетней девочки, воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшей. Занятая на работе мать оставила её на попечение педофила, поскольку ребёнок из-за болезни не мог пойти в детский сад.

Преступление было раскрыто по итогам кропотливого расследования. Хотя подсудимый признал свою вину лишь частично, суд согласился с доводами обвинения и приговорил его к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в ноябре был вынесен приговор жителю Улаганского района Алтая. Как сообщало ИА REGNUM, 27-летний мужчина в течении нескольких месяцев развращал двух своих своих падчериц 10 и 14 лет.

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