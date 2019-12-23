Уфа, , 13:15 — REGNUM Прокуратура в Башкирии через суд взыскала средства материнского капитала с бывшей приемной матери. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2017 году жительница Иглинского района Башкирии удочерила малолетнюю девочку, таким образом, она получила право на оформление материнского капитала.

Эти деньги в сумме более 450 тысяч рублей приемная мать потратила на приобретение квартиры в Уфе. В прошлом году суд отменил удочерение ребенка.

В связи с этим прокуратура Иглинского района обратилась в суд и требовала взыскать с местной жительницы в пользу Пенсионного фонда РФ ранее перечисленные средства материнского капитала.

Суд согласился с доводами истца и удовлетворил их в полном объеме.

Отмечается, что фактическое исполнение судебного решения находится на контроле районной прокуратуры.

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