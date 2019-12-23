Чита, , 13:04 — REGNUM Режим «чёрного неба» впору вводить на территории Забайкалья. В Чите синоптики зафиксировали превышение уровня фенола, сероводорода и пыли.

По мнению специалистов, накоплению загрязняющих веществ в воздухе способствуют метеоусловия. Из данных сайта Гидрометцентра Забайкалья, следует, что в некоторых районах Читы уровень фенола превышен в 1,7−2 раза, в 2,8 раза превышен уровень сероводорода, а количество пыли превышено в 1,8 раза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последний месяц в Кемеровской области и Красноярске уже несколько раз включали режим «чёрного неба». Экологические проблемы этих регионов долгое время не решаются, несмотря на протесты общественности.

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