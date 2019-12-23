Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM В Советском районе Ростова-на-Дону водитель снёс газовую трубу и дерево. Авария произошла утром 23 декабря на улице Совхозной. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы.

«Водитель автомобиля Opel не справился с управлением, снёс газовую трубу, дерево и затормозил возле забора частного дома. Водитель цел. Пострадавших нет. Скорость машины была более 100 километров в час. Хотя впереди пешеходный переход и знак «20», — уточнили горожане.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области пассажирский микроавтобус на трассе сбил пешехода.