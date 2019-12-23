Нефтеюганск, Югра, , 12:54 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства трёхлетней девочки. В преступлении подозревают отца ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Следствием на данный момент установлено, что вечером 21 декабря 2019 года 34-летний житель Нефтеюганска, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары по голове и телу своей трёхлетней дочери. Девочка скончалась от полученных травм на следующий день.

По факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

В ходе расследования будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка, сообщают в СУ СКР по ХМАО.