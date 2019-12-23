Иркутск, , 12:42 — REGNUM По 17 лет колонии строгого режима получили двое собутыльников, устроивших резню и побоище на территории туристической базы «Сибирская заимка» в Иркутской области. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, трагедия разыгралась в ночь с 3 на 4 мая 2019 года.

Трое мужчин под воздействием спиртного начали драку, в результате которой один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Свидетелем происшествия стал 65-летний пенсионер и тогда один из участников драки угрозами заставил его убить.

«Злоумышленник нанес 65-летнему свидетелю множественные удары по телу ножом, от которых последний скончался», — поясняют следователи.

По уголовному делу следователями СО по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области назначено и проведено более 14 судебных экспертиз.