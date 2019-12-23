Уфа, , 12:43 — REGNUM Водитель автомобиля в Уфе пострадал, врезавшись в дерево. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГИБДД Уфы.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 21 декабря. В результате ДТП водитель был госпитализирован с травмой головы и переломом бедра.

По последним данным, 30-летний водитель, сидя за рулем автомобиля «Лада-Гранта», ехал по улице Менделеева. В какой-то момент мужчина не справился с управлениям и врезался в дерево.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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