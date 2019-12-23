Чебоксары, , 12:40 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске проводится проверка по факту столкновения двух маршруток. Травмы получили три пассажира, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Авария произошла вечером 22 декабря на улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске. По данным полиции, в результате столкновения двух маршрутных автобусов в больницы были доставлены трое пассажиров, двое из которых после оказания помощи отпущены домой. 53-летняя новочебоксарка госпитализирована с травмой головы.

«По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения обоими водителями, которые пересекли перекресток на запрещающий сигнал светофора», — говорят в МВД по Чувашии.

Освидетельствование показало, что водители были трезвыми. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Канашском районе Чувашии при столкновении трех автомобилей погибла женщина-водитель, ещё два человека ранены. До этого 16 декабря в Новочебоксарске в результате столкновения двух автомобилей погибли три женщины. По предварительным данным, «ВАЗ-2114» вынесло на полосу встречного движения, где машина столкнулась с иномаркой «Мазда 3».