Сургут, Югра, , 12:37 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) за драку двух шестиклассниц на уроке физкультуры наказаны школа и учитель. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

Напомним, драка произошла в школе №31 Сургута в сентябре 2019 года. Обе девочки попали в травматологию. Как выяснилось, причиной драки стада травля одной из школьниц.

По решению суда учительница физкультуры, на уроке которой произошёл конфликт, оштрафована на 10 тыс. рублей. О размере штрафа, наложенного на учебное учреждение, не сообщается.

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