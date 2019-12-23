Пермь, , 12:35 — REGNUM Автобусы маршрутов № 15 и № 64 в Перми столкнулись из-за гололедицы. Также повлияло скопление личных автомобилей в районе остановки, пишет 59.ru со ссылкой на представителя ООО «Урал-Авто», которое обслуживает маршрут № 64.

По его словам, к остановке подъехали сразу три автобуса, причём 15-й был последним. Его водитель решил сделать манёвр. Однако затем произошло столкновение с другим автобусом.

У пассажиров ушибы и ссадины, уточнили представители перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла днём 23 декабря. В районе улицы Светлогорской столкнулись два автобуса.

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