Багдад, 23 декабря 2019, 12:37 — REGNUM В результате террористического акта в иракской провинции Анбар погибли двое военнослужащих, об этом 23 декабря сообщает Reuters.
По данным журналистов, помимо погибших, один военный получил ранение, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь.
Ответственность за преступление пока не взяла ни одна террористическая организация.
Правоохранительные органы начали спецоперацию по поиску ответственных за преступление.
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