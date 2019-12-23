Москва, 23 декабря 2019, 12:29 — REGNUM В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали 15 судов, сообщили 23 декабря в пресс-службе Мосгорсуда.
«Из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах проведена эвакуация», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели в Москве усилилась волна сообщений о минировании образовательных учреждений и судов.
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В столичной мэрии считают, что «телефонные террористы», которые устроили в столице РФ целую волну «минирований», хотят создать в обществе напряжённость.
Ранее родителям одной из школ на востоке Москвы предложили оставить детей дома из-за угрозы грядущей волны эвакуаций после сообщений о минировании.
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