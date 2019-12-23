Сухум, , 12:32 — REGNUM На помощь сотрудникам МЧС в тушении лесного пожара в высокогорье возле села Акапа Сухумского района Абхазии 23 декабря пришли местные жители. Об этом сообщает сайт apsny.ru со ссылкой на свои источники.

По данным МЧС, огонь охватил около десяти гектар леса. Пожар распространился в труднодоступных местах, к которым не получается пройти, но с помощью местных жителей ликвидировать возгорание планируют уже в этот день.

Как передавало ИА REGNUM, возгорание в районе села Акапа было обнаружено 21 декабря. Техника к месту пожара не может подобраться, из-за этого сотрудникам МЧС приходится тушить огонь с помощью подручных средств, сбивать пламя ветками.

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