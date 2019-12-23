Красноярск, , 12:28 — REGNUM В Красноярске на Взлетке сегодня, 23 декабря, заметили полностью голую девушку. На видео, появившемся в местных Telegram-каналах, видно, что сперва девушка идёт по небольшой аллее, прикрывая руками грудь, затем резко начинает бежать к ближайшему зданию.

Между тем столбики термометров в Красноярске опустились до минус 9−14 градусов. Обстоятельства произошедшего выясняют в полиции.

Между тем очевидцы сообщают, что в руках у девушки был ребёнок. Вместе с ним она якобы забежала в один из гастрономов. Как передаёт «Проспект мира», ссылаясь на информацию очевидцев, при этом девушка кричала, что её «кто-то преследует».

Сотрудники гастронома вызвали скорую помощь и полицию. Женщина вела себя неадекватно. Она оставила ребёнка и одеяло и выбежала на улицу.

«К работе подключились полицейские. Нашли отца и вместе с ребенком поехали в участок», — рассказывает очевидец.

По данным краевого минздрава, девушку задержали и передали в специализированное медучреждение. Ребёнка забрал отец.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге спасли ребёнка, которого мать хотела «сделать ангелом».