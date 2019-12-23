Санкт-Петербург, , 12:24 — REGNUM Районные суды Петербурга, после проверки утренних сообщений о «минировании», вновь эвакуируют, на этот раз в письмах указываются еще и торговые центры и угрожают бомбами над «атомными станциями». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, в понедельник 23 декабря, сообщения о «минировании» получили деаять судов. Петродворцовый, Приморский, Петроградский, Красногвардейский, Октябрьский, Ленинский, Сестрорецкий, Колпинский, Куйбышевский районные суды эвакуируются. Также в сообщениях значатся 25 детских садов, шесть роддомов и супермаркеты «Магнит».

Около часа спецслужбам понадобилось чтобы проверить помещения на наличие опасных предметов или веществ, которые обнаружены не были. Однако к обеду в суды вновь начали поступать письма с угрозами о «минировании.

Приморский, Петродворцовый, Сестрорецкий районные суды эвакуируются по второму кругу. Также в своих письмах злоумышленники указали десятки торговых центров города, подлежащие эвакуации.

«Заминирован суд и дроны со взрывчаткой пролетят над атомными станциями», — говорится в одном из сообщений злоумышленников.

Читайте ранее в этом сюжете: Лжеминёры в Петербурге решили получить биткоины измором