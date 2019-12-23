Копейск, Челябинская область, 23 декабря 2019, 12:21 — REGNUM В челябинском Копейске прокуратура выясняет причины отравления воспитанников и воспитателя детского сада №34. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Известно, что в детсаду произошла вспышка острого неуточненного гастроэнтероколита. Госпитализированы восемь детей и воспитательница.
Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку ведёт и СКР. Предварительно, люди отравились через еду.
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