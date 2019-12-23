Уфа, , 12:20 — REGNUM Уголовное дело по факту обнаружения в квартире одного из домов Уфы трех тел местных жителей с признаками насильственной смерти возбуждено в Башкирии. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 20 декабря в своей квартире в одном из многоквартирных домов Уфы с признаками насильственных смертей были найдены тела 68-летнего мужчины, 64-летней женщины и их 44-летнего сына.

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